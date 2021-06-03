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Haberler Aydın Bahçeye giren yılan Alperen’i soktu

Bahçeye giren yılan Alperen’i soktu

Bahçeye giren yılan Alperen’i soktu

3.6.2021

AYDIN'IN Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin 8 yaşındaki oğlu Alperen Oktay, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan soktu. Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Alperen'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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