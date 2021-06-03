AYDIN'IN Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin 8 yaşındaki oğlu Alperen Oktay, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan soktu. Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Alperen'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Bahçeye giren yılan Alperen’i soktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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