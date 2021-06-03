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Haberler Aydın BİK Müdürü kazada yaralandı

BİK Müdürü kazada yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre savrulan otomobil hurdaya döndü.

BİK Müdürü kazada yaralandı

3.6.2021

Basın İlan Kurumu (BİK) Aydın Şube Müdürü Nuri Gülen ile personeli Mustafa Yolcu, trafik kazasında ölümden döndü. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Karpuzlu Kavşağı'nda meydana geldi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunan BİK Şube Müdürü Nuri Gülen ve personeli Mustafa Yolcu, Efeler'e dönüş yolunda kaza geçirdi. Ali Taşdemir yönetimindeki TIR, Kapruzlu kavşağında Nuri Gülen yönetimindeki otomobille çarpıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nuri Gülen ve Mustafa Yolcu, hastaneye kaldırıldı. Gülen'in sağlık durumunun iyi olduğu, Yolcu'nun, belinin kırıldığı öğrenildi.

■ İHSAN KARATAŞ

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