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Haberler Aydın Motosikletin altında kalan adam öldü

Motosikletin altında kalan adam öldü

Motosikletin altında kalan adam öldü

3.6.2021

AYDIN'DA evin avlusunda üzerine motosiklet düşen Yüksel Işık (63) hayatını kaybetti. Olay Söke'ye bağlı Karacahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Gezintiye çıktıktan sonra evine giden Yüksel Işık evinin avlusunda motosikletinden inerken dengesini kaybederek yere düştü. Işık, onlarca kilo ağırlığındaki motosikletin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yüksel Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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