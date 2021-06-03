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Haberler Aydın Nazilli’de 17 aranan şahıs yakalandı

’de 17 aranan şahıs yakalandı

’ın ilçesinde son üç gün içinde yapılan operasyonlarda 17 aranan şahıs yakalandı. Başta kasten yaralama, çeşitli hırsızlık suçları olmak üzere değişik suçlardan aranan çok sayıda şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

Nazilli’de 17 aranan şahıs yakalandı
İHA

03.06.2021, 10:43

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, son üç gün içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda 17 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan iki kişide bulunuyor.

Başta kasten yaralama, çeşitli hırsızlık suçları olmak üzere değişik suçlardan aranan çok sayıda şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

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