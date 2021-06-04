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Haberler Aydın İçkisi biten adam kolonya içince öldü

İçkisi biten adam kolonya içince öldü

İçkisi biten adam kolonya içince öldü

4.6.2021

AYDIN Sultanhisar'da içtiği alkol tükenen Bahalettin M, alkol bulamayınca evdeki kolonyadan içti. Bir süre sonra rahatsızlanan adam, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altında tutulan Bahalettin M, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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