Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde saat 16:50'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Deprem İzmir'de ve çevre illerde hissedildi.
Depremin 6.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.
Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat: 16:49'da Kuşadası Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde saat 16:50'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Deprem İzmir'de ve çevre illerde hissedildi.
Depremin 6.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.
Kuşadası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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