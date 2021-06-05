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Haberler Aydın Kuşadası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem

'nda 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... 'nden yapılan açıklamada saat: 16:49'da açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kuşadası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem

05.06.2021, 17:04 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021, 17:25

Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde saat 16:50'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Deprem İzmir'de ve çevre illerde hissedildi.

Depremin 6.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

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