Kuşadası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde saat 16:50'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Deprem İzmir'de ve çevre illerde hissedildi.

Depremin 6.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.