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Haberler Aydın Kuşadası'nda korkunç olay! Camide kafasından vurulmuş halde bulundu

Kuşadası'nda korkunç olay! Camide kafasından vurulmuş halde bulundu

'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi caminin bahçesinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Hayatını kaybettiği berlilenen 25 yaşındaki 'in ettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuşadası'nda korkunç olay! Camide kafasından vurulmuş halde bulundu

05.06.2021, 12:22

Korkunç olay, sabah saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi Mustafa Adalıoğlu Cami'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Adalıoğlu Camisi'nin bahçesinde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olaya el konulurken, hayatını kaybeden kişinin Emre Yurtseven (25) olduğu ve kafasından silahla vurulduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yurtseven'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 25 yaşındaki Emre Yurtseven'in intihar ettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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