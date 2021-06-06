Aydın Emniyeti hiç düşünmeden yakaladı

AYDIN'DA eskort ve bahis siteleri üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılar, yetmezmiş gibi dolandırıcılık paralarını, 'Şimdi Aydın emniyeti düşünsün" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Aydın polisi, sosyal medya paylaşımından bir gün sonra suç örgütü üyesi 4'ü kadın 45 kişiyi 7 ilde yapılan baskınlarda adreslerinde tek tek yakaladı. Aydın merkezli suç örgütü üyeleri, internette kurdukları eskort ve bahis siteleri üzerinden vatandaşları ağlarına düşürmeye başladı.

VATANDAŞI DOLANDIRDILAR

AYDIN, Denizli ve Muğla'daki çağrı merkezi üzerinden vatandaşları milyonlarca lira dolandıran suç çetesinin lideri, dolandırıcılıktan elde edilen paraları sosyal medya hesabından önce 'düşürdü yine' ardından da 'Şimdi Aydın emniyeti düşünsün' notuyla paylaştı. Yapılan bu paylaşım sonrası Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri operasyonun düğmesine bastı. Aydın merkezli Antalya, Denizli, Muğla, Adana, İstanbul ve Yalova olmak üzere toplam 7 ilde 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 4'ü kadın 45 kişi yakalandı.

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