7 ilde Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 15 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, eskort ve bahis siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine 4 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu; Aydın, Denizli ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde çağrı merkezi kurulduğu öğrenildi. Geçen cuma günü harekete geçildi. Aydın merkezli operasyonda Denizli, Muğla, Antalya, Adana, İstanbul ve Yalova olmak üzere 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan operasyonda 4'ü kadın 45 şüpheli yakalandı. Adreslerde ayrıca çok sayıda sim kart, bilgisayar ve dijital doküman ele geçirildi.





Şüphelilerin siteler üzerinden ağlarına düşürdükleri müşterilerinin paralarını aldıktan sonra soysal medya üzerinden, 'Düşürdü yine', 'Şimdi Aydın Emniyeti düşünsün' gibi paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 1'i kadın 30'u, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. 3'ü kadın 15 şüpheli ise sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 64 kişiyi toplamda 25 milyon dolandırdıkları öğrenildi.