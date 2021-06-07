AYDIN Ticaret Borsası Yönetim Kuru-lu Başkanı Fevzi Çon-dur, Aydın'da buğday ekilen alanların geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 37 arttığını söy-ledi. Çondur, "2020 sezonunda ilimizde 190 bin dekar buğ-day arazisinde ekim yapıldı. Bu sene bu rakam 260 bin deka-ra çıktı. Bu yıl 165 bin ton üretim bekliyoruz. Bu sene rekolte de iyi" diye konuştu.
KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da buğday rekoltesi artacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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