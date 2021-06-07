  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da buğday rekoltesi artacak

’da buğday rekoltesi artacak

Aydın’da buğday rekoltesi artacak

7.6.2021

AYDIN Ticaret Borsası Yönetim Kuru-lu Başkanı Fevzi Çon-dur, Aydın'da buğday ekilen alanların geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 37 arttığını söy-ledi. Çondur, "2020 sezonunda ilimizde 190 bin dekar buğ-day arazisinde ekim yapıldı. Bu sene bu rakam 260 bin deka-ra çıktı. Bu yıl 165 bin ton üretim bekliyoruz. Bu sene rekolte de iyi" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da buğday rekoltesi artacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.