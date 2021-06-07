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Haberler Aydın Şarj makinesi gibi gözüküyor ama... Aslında öyle bir işe yarıyor ki!

Şarj makinesi gibi gözüküyor ama... Aslında öyle bir işe yarıyor ki!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonla şarj makinesi görünümlü kumar makinelerinin Aydın ilinde dağıtımına geçit vermedi.

Şarj makinesi gibi gözüküyor ama... Aslında öyle bir işe yarıyor ki!
İHA

07.06.2021, 16:53

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Şube Büro Amirliği ekipleri rulet, langırt ve benzeri oyun aletleri ile makinelerinin satış ve dağıtımını yapan 2 kişinin İzmir'den Aydın'a geleceğinin bilgisini alarak şahısları ve kullandıkları otomobili takibe aldı.

Kemer Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile M.Y. ve C.K.'yı yakalayan ekipler otomobilde yaptıkları aramada şarj aleti görünümlü kumar makineleri ele geçirdi. Şahısları gözaltına alarak gerekli işlemler için emniyete götürülürken, suç aletlerine de el konuldu. C.K.'nın daha önce yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Işıkları kapatıp polisleri atlatacaklarını sandılar ama...

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