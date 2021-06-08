Aymelek Derneği'nden akülü sandalye bağışı

AK Parti Didim İlçe Teşkilatı öncülüğünde ve Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş'ın katkılarıyla bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye bağışında bulunuldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Arda Şahin'e akülü tekerlekli sandalyesi teslim edilirken, Şahin ise kendisine destek olan herkese teşekkür etti. ■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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