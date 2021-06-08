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Haberler Aydın Kumar makinesi satarken yakalandılar

Kumar makinesi satarken yakalandılar

Kumar makinesi satarken yakalandılar

8.6.2021

POLİS ekipleri, İzmir'den Aydın'a gelen M.Y ve C.K'nin kahvehanelere şarj cihazı görünümü verilmiş kumar makinesi sattığı bilgisini aldı. Şüpheli 2 şahsı takibe alan ekipler, Kemer Mahallesi'nde şüphelileri pazarlık yaparken araçlarında suçüstü yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 4 kumar makinesi ile 2 monitör ele geçirilirken M.Y. ile C.K. gözaltına alındı. C.K'nin yapılan GBT sorgusunda göçmen kaçakçılığı ve yaralama suçlarından arandığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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