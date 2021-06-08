Kumar makinesi satarken yakalandılar

POLİS ekipleri, İzmir'den Aydın'a gelen M.Y ve C.K'nin kahvehanelere şarj cihazı görünümü verilmiş kumar makinesi sattığı bilgisini aldı. Şüpheli 2 şahsı takibe alan ekipler, Kemer Mahallesi'nde şüphelileri pazarlık yaparken araçlarında suçüstü yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 4 kumar makinesi ile 2 monitör ele geçirilirken M.Y. ile C.K. gözaltına alındı. C.K'nin yapılan GBT sorgusunda göçmen kaçakçılığı ve yaralama suçlarından arandığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE