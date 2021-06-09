Aydın’da duvarlar tuval oldu

AYDIN Efeler'de 30 yaşındaki resim öğretmeni Yunus Yıldırım, kenti güzelleştirmek ve sağlıklı ürünlere dikkat çekmek için duvarlara resim çiziyor.



İNCİR ve zeytin başta olmak üzere, duvarları Aydın'da üretilen sağlıklı tarım ürünleriyle süsleyen Yıldırım, görenlerin takdirini kazanıyor.

İHSAN KARATAŞ