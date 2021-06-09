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Haberler Aydın Aydın’da duvarlar tuval oldu

’da duvarlar tuval oldu

Genç resim öğretmeni, “Bu resimleri çizme amacım halkına yöremizde yetişen sağlıklı besinleri hatırlatmak, hazır gıdalar yerine çiftçimizin sağlıklı ürünlerini tüketmeye yöneltmek” diyor

Aydın’da duvarlar tuval oldu

9.6.2021

AYDIN Efeler'de 30 yaşındaki resim öğretmeni Yunus Yıldırım, kenti güzelleştirmek ve sağlıklı ürünlere dikkat çekmek için duvarlara resim çiziyor.


İNCİR ve zeytin başta olmak üzere, duvarları Aydın'da üretilen sağlıklı tarım ürünleriyle süsleyen Yıldırım, görenlerin takdirini kazanıyor.

İHSAN KARATAŞ

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