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Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı

Aydın’ın kıyı kesimleri dışında il genelinde öğle saatlerinden akşam gün batımına kadar olan zaman dilimi içerisinde olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar dolayısıyla vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı
İHA

10.06.2021, 13:51

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Cuma ve Cumartesi günleri, İzmir'in güney ve doğusu, Aydın'ın kıyı kesimleri dışında il geneli, Manisa il geneli ve Balıkesir'in güneydoğusunda, öğle saatlerinden akşam gün batımına kadar olan zaman diliminde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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