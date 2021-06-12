1 kadının fendi 3 erkeği yendi!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bağlı Altıntaş Mahallesi'nde seçimleri 376 oy ile kazanarak muhtar seçilen Bahar Beşer, yenilgiyi hazmedemeyen üç erkek rakibinin 'sahte ikametgah' suçlamasından da aklanarak çıktı. İlçe Seçim Kurulu'nun yapılan itirazı reddetmesinin ardından çiçeği burnunda muhtar Beşer'in kadın seçmenleri "Kadının fendi erkekleri yendi" diyerek zaferlerini kutladı.

7 ADAY KIYASIYA YARIŞTI

Ölüm ya da başka nedenlerle muhtarlıkları düşen mahallelerde 6 Haziran'da yapılan seçimler, renkli görüntülere sahne oldu. Nazilli'nin en büyük merkez mahallelerinden Altıntaş Mahallesi'ndeki seçimde 7 aday çıktı. İki bin 126 seçmen için 8 sandık kurulurken, mevcut muhtar Ahmet Ertemiz, Gülşen Tunar, Bahar Beşer, Meltem Tuğral, Cenk Tunç, Asil Soy ve Şener Zorlu muhtarlık için kıyasıya yarıştı. Bahar Beşer, seçmenden 376 oy alarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Adaylardan Şener Zorlu, Cenk Tunç ve Ahmet Ertemiz, Bahar Beşer'in ikamet adresinin sahte olduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu, ancak itiraz reddedildi.





BEŞER: BEN CEVABI SANDIKTA VERDİM'

İKAMETGAH belgesinin sahte olmadığını, 7 aydan bu yana Altıntaş Mahallesi'nde oturduğunu dile getiren Bahar Beşer, "İtiraz eden Ahmet Ertemiz 161 oy, Şener Zorlu, 105 oy ve Cenk Tunç da 80 oy aldı. Üçünün oy toplamından daha fazla oy aldım. Bu da demek oluyor ki, ben rakiplerime sandıkta fark atarak en güzel cevabı vermiş oldum" dedi.

İhsan KARATAŞ