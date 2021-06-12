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Haberler Aydın Kız meselesinde kan döküldü

Kız meselesinde kan döküldü

'ın Nazilli ilçesinde iki genç arasında, iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşını karnından bıçaklayan Mustafa Baytok, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan ise, hastaneye kaldırıldı.

Kız meselesinde kan döküldü

12.6.2021

Olay, Altıntaş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

KAYIPLARA KARIŞTI
Edinilen bilgiye göre, servis şoförü Uğur Erdal ile Mustafa Baytok, otobüs durağında karşılaştı. Uğur Erdal, minibüsten inerek Baytok ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mustafa Baytok yanındaki bıçağı Erdal'ın karnına saplayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Uğur Erdal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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