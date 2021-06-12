Kız meselesinde kan döküldü

Olay, Altıntaş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

KAYIPLARA KARIŞTI

Edinilen bilgiye göre, servis şoförü Uğur Erdal ile Mustafa Baytok, otobüs durağında karşılaştı. Uğur Erdal, minibüsten inerek Baytok ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mustafa Baytok yanındaki bıçağı Erdal'ın karnına saplayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Uğur Erdal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.