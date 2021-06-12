Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren İzmir merkez ve doğu ilçeleri, Aydın merkez ve doğusu ve Manisa il genelinde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İzmir'e sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Haziran Cumartesi hava durumu...