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Haberler Aydın Polise adres sordu cinayet zanlısı çıktı!

Polise adres sordu cinayet zanlısı çıktı!

Polise adres sordu cinayet zanlısı çıktı!

13.6.2021

AYDIN Nazilli'de polis ekiplerine adres soran kişinin, yapılan GBT sorgusu sonucu cinayet suçundan arandığını belirledi. İlginç olay sabah saatlerinde Nazilli'de yaşandı. Polis Merkezine adres sormaya gelen bir şahsın davranışlarından şüphelenen polisler, GBT sorgusu yaptı. Şahsın, adam öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 31 yaşındaki A.Ç. olduğu ortaya çıktı. Ekipler şahsı gözaltına aldı. Önce direnen şüpheli, daha sonra Kocaeli'nde meydana gelen cinayetten arandığını itiraf etti.

■ ÜMİT ÖZMEN

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