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Haberler Aydın Alevlerden kurtulmak için pencereden atladı

Alevlerden kurtulmak için pencereden atladı

’ın ilçesinde çıkan yangın sırasında evde bulunan bir kadın yaklaşık 8 metre yükseklikte bulunan evinin penceresinden atlayıp, yanmaktan kurtuldu. Pencereden atlayıp yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alevlerden kurtulmak için pencereden atladı
İHA

15.06.2021, 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021, 19:08

Yangın, Yeşil Mahalle 1865 sokaktaki bir sitenin 2'nci katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi Abide S. isimli kadın panikledi.

Evin penceresine çıkan kadın yaklaşık 8 metre yükseklikten çim zemine atladı. Abide S.'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerinde gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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