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Haberler Aydın Kuşadası'nda deprem korkusu! 20 saatte 11 kez sallandı

'nda korkusu! 20 saatte 11 kez sallandı

’ın ilçesi son 20 saatte 11 kez salladı. saat 19. 33’de 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde aynı bölgede büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 meydana geldi.

Kuşadası'nda deprem korkusu! 20 saatte 11 kez sallandı

15.06.2021, 09:56

Kuşadası körfezi art arda yaşanan depremeler paniğe yol açtı. Kuşadası değişik büyüklüklerde 11 kez sallandı. Afet ve Acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19. 33'de 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde aynı bölgede büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 deprem meydana geldi.

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