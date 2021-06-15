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Haberler Aydın Sahte 50 liraları piyasaya sürecekti

Sahte 50 liraları piyasaya sürecekti

Sahte 50 liraları piyasaya sürecekti

15.6.2021

AYDIN Nazilli'de 230 adet 50 lira olan sahte banknotları piyasaya sürmeye çalışan kişi yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmayla ilçedeki iki adreste sahte paraların bulunduğunu belirledi. Sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyonlarda 230 adet sahte 50 lira ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bir kişi gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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