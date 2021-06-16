Atabay’a beyzbol sopalı dayak

Didim Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Deniz Atabay ile avukatı, ilçedeki müteahhitle sürtüşmesinden dolayı beyzbol sopalarıyla dövüldü. Dayağın ardından hastanede tedavi gören Başkan Atabay ile avukatı, kendilerine saldıranlardan şikayetçi olurken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olayın meydana geldiği restorandaki mobilyalar zarar gördü. Yerdeki kan izleri de dikkat çekti.





AYNI AKŞAM SALDIRDILAR

Didim'de faaliyetlerini sürdüren Nehirsan İnşaat Şirketi, bir inşaat projesinin iptal edilmesi üzerine açtığı dava sonucunda CHP'li Didim Belediyesi'nden 1 milyon 405 bin liralık tazminat kazandı. Alacağını tahsil edemeyen şirket, CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın makam aracı dahil olmak üzere 108 araca haciz koydurdu. Başkan Atabay da kendisine haciz işlemi uygulatan firmanın yaptırdığı ve ilçede İkiz Kuleler olarak bilinen otelin mühürlenmesi talimatını verdi. Didim Belediyesi Zabıta ekipleri, işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle Maril Otel'i mühürledi. Otelin mühürlendiği günün akşamında Başkan Atabay, avukatıyla birlikte D-Marin Didim Marina'da bulunan bir restoranda buluştu. Başkan Atabay ile avukatı Nizamettin Bulut, restoranda yemek yedikten sonra kahve içtikleri sırada restorana ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi girdi.



KENDİNİ SAVUNMAK İSTEDİ

CHP'li Başkan Deniz Atabay'ın oturduğu masaya yönelen 4 kişi, beyzbol sopalarıyla Başkan Atabay ile avukatına öldüresiye vurmaya başladı. Başkan Atabay, kendini savunurken kaşı açıldı, vücudunun çeşitli yerlerinden darbeler aldı.



DARP RAPORU ALDILAR

Restoran görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar, restorandan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Atabay ve şahsi avukatı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Başkan Atabay ve avukatı yapılan sağlık kontrolünün ardından darp raporu alarak olayla ilgili şikayetçi oldu.



BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kafenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Başkan Atabay ve avukatına beyzbol sopalarıyla saldırdığı tespit edilen kişilerden birini Didim'de, 2'sini de Söke ilçesinde yakaladı. Olaya karışan 3 kişi daha Didim ilçesinde gözaltına alındı. Uğradığı saldırı sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan CHP'li Başkan Deniz Atabay, "Avukatımla restoranda kahve içiyorduk. Bir anda 4 kişi ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana girdi. Bana ve avukatıma öldürme kastıyla vurdular. Kendimizi korumaya çalıştık, aldığımız darbelerden dolayı üstümüz kan içerisinde kaldı. Ruhsatı olmadığı için 'İkiz kuleler' olarak bilinen bir oteli mühürlemiştik. Mühürlemenin olduğu günde bu olayın olması saldırının faillerini gösteriyor" dedi.





SKANDALLARI HİÇ BİTMEDİ

SKANDALLARIYLA gündemden düşmeyen CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın bar ve otel işletmelerine ait 70 bin liralık su faturalarını ödeme yapmadan sistemden sildirdiği ortaya çıkmıştı. Belediyeye iş için başvuran S.T. isimli kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Atabay, Türkiye gündemine oturmuştu. Daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararın bozulmasıyla Başkan Atabay ve 4 kişi hakkında geçtiğimiz günlerde yeniden soruşturma başlatılmıştı.

Hüseyin KILIÇ