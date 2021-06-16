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Haberler Aydın Aydın 20 saatte 11 kez sallandı

20 saatte 11 kez sallandı

Aydın 20 saatte 11 kez sallandı

16.6.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 20 saat içinde 11 kez deprem oldu. Kuşadası körfezinde art arda yaşanan depremler paniğe yol açtı.

YAŞANAN depremler hakkında bilgi veren AFAD'ın verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde Pazartesi günü saat 19:33'de 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde aynı bölgede büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 depremin meydana geldiği kaydedildi.

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