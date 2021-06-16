  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Otomobile çarpan motosikletli can verdi

Otomobile çarpan motosikletli can verdi

Otomobile çarpan motosikletli can verdi

16.6.2021

AYDIN'IN Köşk ilçesinde araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü İsmail Ergüder (53) hayatını kaybetti. Kaza, Köşk ile Efeler'in Umurlu mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Efeler'e doğru motosikletiyle seyir halindeki İsmail Ergüder, ana yola giren araca arkadan çarptı. Ergüder, çarpmanın ardından motosikletten yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ergüder, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobile çarpan motosikletli can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.