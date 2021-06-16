Otomobile çarpan motosikletli can verdi

AYDIN'IN Köşk ilçesinde araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü İsmail Ergüder (53) hayatını kaybetti. Kaza, Köşk ile Efeler'in Umurlu mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Efeler'e doğru motosikletiyle seyir halindeki İsmail Ergüder, ana yola giren araca arkadan çarptı. Ergüder, çarpmanın ardından motosikletten yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ergüder, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE