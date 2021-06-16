Türkiye aşıya koştu

TÜRKİYE'DE, SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanların aşı takvimine dahil edilmesiyle, ülkenin birçok şehrinde aşı sırası gelenler hastanenin yolunu tuttu.

35 MİLYONUNCU DOZ

İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, önceki gün İzmir'de 57 bin 488 kişiye aşı yapıldığını ve şimdiye dek İzmir'in aşılama oranının ilk dozda yüzde 53.9'a ulaştığını söyledi. İstanbul ve Ankara'da da vatandaşların aşıya yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise hastanenin bahçesinde uzun kuyruklar oluştu. İlçede önceki gece geç saatlere kadar 5 bin 600 kişi aşılandı. Aşısını olanlar hastaneden ayrılırken yoğunluk gün boyu devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama programıyla ilgili dün yaptığı paylaşımda, "An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı" ifadelerini kullandı.