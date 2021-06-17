Başkan Atabay’ı döven saldırganlardan 3'ü tutuklandı

AYDIN'IN Didim Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Deniz Atabay ve avukatının beyzbol sopalarıyla dövülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı Didim Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut Orak (56), İhsan Orak (20) ve Yunus Caner Özbek (20) tutuklandı. Başkana saldırıya karıştıkları ileri sürülen Milli Beka Hareketi Didim İlçe Başkanı Ali Sakaroğlu (32) ve Bilal Demir (24) serbest bırakılırken, Fatih Özbek (45) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müteahhit Ahmet Orak'ın ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

SKANDALLARIYLA gündemden düşmeyen Başkan Atabay, ilçedeki bir müteahhitle sürtüşmesinden dolayı beyzbol sopalarıyla saldırıya uğramıştı. Avukatı Nizamettin Bulut ile kafede kahve içen Atabay, restorana beyzbol sopalarıyla giren 4 kişi tarafından dövülmüştü. Garsonlar tarafından kurtarılan Atabay ve avukatı, hastaneden darp raporu aldıktan sonra kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi olmuştu.

KAZIM YÖRÜKCE