Minik Yunus Emre’yi sulama havuzu yuttu

AYDIN'IN Köşk ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki Yunus Emre Gökçen boğularak hayatını kaybetti. Harun ve Demet Gökçen çiftçinin oğlu Yunus Emre, ailesi tarlada çalışırken bahçedeki 3 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, havuzdan çıkartılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Suni teneffüs yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yunus'un cansız bedenini gören ailesinin feryatları yürek burktu.

■ KAZIM YÖRÜKCE