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Haberler Aydın Yangın paniğiyle ikinci kattan atladı

Yangın paniğiyle ikinci kattan atladı

Yangın paniğiyle ikinci kattan atladı

17.6.2021

AYDIN Nazilli'de evinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Abide Solak (63), yanmaktan kurtulmak için 15 metre yüksekten atladı. Yeşil zemine düşen yaşlı kadın ağır yaralandı. Yangın Yeşil Mahalle 1859 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan ve sokak kapısından çıkamayacağını anlayan Abide Solak, pencereden atladı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hastaneye kaldırılan Solak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

■ ÜMİT ÖZMEN

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