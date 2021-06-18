Atabay’dan polise yumruk

Aşırı alkollü olduğu ve ayakta durmakta zorlandığı belli olan Atabay'ın görevli polis memurlarına yönelik, "Bu memlekette devlet var ya. Yok öyle, ben burada misafirim varken bana saldıracaklar. Bu devlet buraya gelecek" dediği duyuldu. Başkan Atabay'ın öfkesine hakim olamadığı ve bir polis memuruna yumruklu saldırıda bulunduğu anları da kameralar kayıt altına aldı. Restoranı birbirine katan Atabay, daha sonra Didim Kaykakamı Halil Avşar'ın konutuna giderek olay çıkardı. Konutta görevli polis memurlarına hakaretler ederek tehditler savuran Atabay, "Bana sahip çıkamayacaksanız söyleyin" diye bağırdı. Atabay'ı kaymakamlık konutuna birlikte geldiği belediye personeli tarafından zor ikna edilip konuttan uzaklaştırıldı. Rezaletin dozunu iyice kaçıran Başkan Atabay, bir belediye başkanına yakışmayan bu görüntüleriyle büyük tepki topladı.



'ÖZÜR DİLEMESİ GEREK'

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, "Didim Belediye Başkanı'nı bu çirkin sözlerden dolayı Emniyet güçlerimizden, mülki amirlerimizden ve Türkiye Cumhuriyeti devletinden özür dilemeye davet ediyoruz" dedi. Öte yandan Atabay'ın yumruklu saldırısına maruz kalan polis memuru Başkan Atabay'dan şikayetçi oldu ve Didim Kaymakamlığı, Bakan Atabay hakkında idari işlem başlattı.

HÜSEYİN KILIÇ