Kadın muhtarın zaferi iptal edildi

AYDIN Nazilli Altıntaş Mahallesi'nde muhtarlığı rakiplerine açık ara fark atarak kazanan Bahar Beşer'in, yaşadığı yerde 6 aydan az ikamet ettiği gerekçesiyle rakipleri tarafından yapılan itirazlar sonucu muhtarlığı iptal oldu. YSK'nın gerekçeli kararında, muhtarlık mazbatasının seçilme şartını taşıyan en çok oy alan adaya verilmesine hükmedildi.

Çok üzgün olduğunu belirten Beşer, "Bu mahalleye 23 Ekim'de taşındım. Ancak nüfusumu geçtiğimiz Mart'ta aldırdım. İl ve İlçe Seçim Kurulları, kira sözleşmesi üzerindeki tarihi baz alarak muhtarlığımı onaylamıştı. Muhtarlığı elimden almak için her şeyi yaptılar. Bana oy veren seçmenlerin yaşadığı hayal kırıklığına üzülüyorum. Ama bu iş bitmedi, hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE