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Haberler Aydın Büyük Menderes’te balıklar can çekişiyor

’te balıklar can çekişiyor

Büyük Menderes’te balıklar can çekişiyor

22.6.2021

KURAKLIĞIN pençesindeki Aydın'da tehlikenin boyutu kritik seviyelere geldi. Aydın tarımı için hayati önemi bulunan Büyük Menderes Havzası'ndan gelen son görüntüler endişelendirdi. Kirlilik nedeniyle uzun yıllardır balık ölümlerinin yaşandığı Menderes Nehri'nde şimdi de kuraklıktan dolayı balık ölümleri yaşanmaya başladı. Su seviyesinin düşmesiyle Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan balık ölümleri, bazı bölge insanını korkuturken, bazı vatandaşlar ise karaya vuran ölü balıkları topladı. Ölü balıkların insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu dile getiren Aydın Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Vergili, yetkililerin biran önce önlem alması çağrısında bulundu.

■ İHSAN KARATAŞ

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