Ege’yi Haziran’da sel aldı

Aydın ve ilçelerinde yaklaşık iki saat süren etkili sağanak yağış ve dolu afete neden oldu. Efeler'e bağlı Aşağı Kayıcık, Ortakayacık, Köşk'e bağlı Başçayır ve Kıızılcaköy, Sultanhisar'a bağlı Malgaç Mustafa ve Uzunlar, Nazili'ye bağlı Ketenova, Ovacık ile Bağcıllı Mahallelerinde sel felaketi etkili oldu.

Yağmur suları nedeniyle mahallerde heyelanlar meydana geldi. Derelerin taşmasıyla birlikte sel, ev, tarla ve bahçelerde büyük hasara yol açtı. Afette, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken büyük maddi hasar gerçekleşti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ, Fen İşleri, İtfaiye ekipleri ve çevre belediye ekipleri sel felaketi yaşanan bölgelere yönlendirildi. Aydın valiliği tarafından da kriz masası oluşturuldu.

ÖLÜMDEN KURTULDU

Efeler ilçesine bağlı Balıkköy Mahallesi'nde içeresinde sürücüsü İrfan Baş'ın (56) bulunduğu 09 AER 94 plakalı otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Çevrede bulunan vatandaşlar araç içerisindeki İrfan Baş'ı güçlükle kurtardı. Aracın sele kapılma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

DOLU ÇAMELI'YI BEYAZA BÜRÜDÜ

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerini Haziran ayında beyaza bürüdü. Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Çameli ilçesinde kısa sürede sele dönüştü. Yaylapınar, Kalınkoz ve Güzelyurt Mahalleleri arasında sel oluştu. Etkisini artıran yağış sonrası yüksek kısımlarda biriken sular ovadaki arazileri bastı. Sel traktörlerin hareket etmesine engel oldu. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken ekili alanlardaki tütün ve mısır tarlasında zarara sebep oldu. Ara ara ise dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle dağlar adeta bembeyaz oldu.

ÖDEMIS'TE SAGANAK

İZMİR'İN Ödemiş İlçesinde, etkili olan sağanak yağış, taşkın ve sellere neden oldu. Birgi ve Büyükavulcuk mahallerinde etkili olan sağanak sonucu Birgi Çayı taştı. Çayın taşmasıyla bazı yollarda su birikintileri oluşurken, ekili araziler su altında kaldı. Mezarlık mevkisinde yolda mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makinalarıyla su birikintilerini tahliye etti. Mahalle sakinlerinden Halil Boz, "Tarlalarımızda ekili bazı ürünler zarar gördü. Yağmur bölgemizde hiç bu kadar etkili olmamıştı" dedi.

KEKİK TARLASINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Denizli Çal'da, kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu çapa yapan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.