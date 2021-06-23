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Haberler Aydın Aydın’da ilk uyanık beyin tümörü ameliyatı

’da ilk uyanık beyin tümörü ameliyatı

Aydın’da ilk uyanık beyin tümörü ameliyatı

23.6.2021

AYDIN Devlet Hastanesi'nde ilk defa beyin navigasyonu eşliğinde 'uyanık beyin tümörü ameliyatı' yapıldı. Aydın'da baş ağrısı ve epilepsi nöbeti dolayısıyla yapılan tetkiklerde 71 yaşındaki hastanın beyninin önemli bir bölgesinde tümör olduğu saptandı. Beyin Cerrahı Op. Dr. Osman Berber, Op. Dr. Murat Özcan Yay ve Anestezi Uzmanı Dr. Mustafa Kütük tarafından oluşturulan ekiple hastaya, lokal anestezi eşliğinde uyanık beyin tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

■ İHSAN KARATAŞ

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