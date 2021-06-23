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Haberler Aydın Başkan Güler, sel mağdurlarının yanında

Başkan Güler, sel mağdurlarının yanında

Başkan Güler, sel mağdurlarının yanında

23.6.2021

AYDIN'IN Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, etkili olan sağanak yağışla birlikte meydana gelen taşkının yarattığı tahribatı yerinde inceledi. Köşk Belediyesi olarak vatandaşların uğradığı mağduriyeti en kısa sürede gidermek için seferber olduklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Afetzedelerin mağduriyetini en kısa sürede giderebilmek için ekiplerimiz yoğun mesai harcadı. Yaralar bir an önce sarılıp yapılan çalışmalarla zarar gören mahallelerde hayat normale dönecek" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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