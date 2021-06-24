Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

AYDIN Söke Akçakonak Mahallesi yakınlarında İbrahim Ö. kontrolündeki traktör dağ yolunda devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE