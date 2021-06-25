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Haberler Aydın Aydın'da korkunç son! Yangında can havliyle kapıya koştu ama...

'da korkunç son! Yangında can havliyle kapıya koştu ama...

'ın ilçesinde, incir ağaçlarının bakımını yapmak için babasına ait eve gelen ve çıkan yangından kurtulmak için sokak kapısını açmak istediği sırada çöken çatının altında kalan (35), yanarak hayatını kaybetti.

Aydın'da korkunç son! Yangında can havliyle kapıya koştu ama...
İHA

25.06.2021, 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 09:49

Yangın, saat 22.00 sıralarında Dereağzı Mahallesi, Sameyli yolu üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Hüseyin Meray, evden çıkmak için bahçeye açılan kapıya doğru hareket ettiği sırada evin ahşap çatısı üzerine çöktü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hüseyin Meray'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Meray'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Hüseyin Meray'ın cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, Nazilli'de oturan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Meray'ın, incir ağaçlarının bakımını yapmak için babasına ait olan Dereağzı Mahallesi'ndeki evlerine geldiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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