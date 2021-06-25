Çavdar’da çaylar “Bizim Gız”dan

AYDIN'DA işsiz kalınca köyüne dönmek zorunda kalan 38 yaşındaki Sevcan Sever, köyünde kahvehane işleterek iki çocuğunun geçimini sağlıyor. Doğup büyüdüğü Çavdar köyüne dönen kadın, köydeki kahvehaneyi kiraladı. Sever, yaklaşık 700 yıllık meşe ağacının gölgesindeki kahvehanede şalvarı ve yemenisiyle, müşterilerine demlediği çayları servis ediyor. Müşteriler Sever'e, "Bizim Gız" diye sesleniyor.

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