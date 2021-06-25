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Haberler Aydın Çavdar’da çaylar “Bizim Gız”dan

’da çaylar “Bizim Gız”dan

Çavdar’da çaylar “Bizim Gız”dan

25.6.2021

AYDIN'DA işsiz kalınca köyüne dönmek zorunda kalan 38 yaşındaki Sevcan Sever, köyünde kahvehane işleterek iki çocuğunun geçimini sağlıyor. Doğup büyüdüğü Çavdar köyüne dönen kadın, köydeki kahvehaneyi kiraladı. Sever, yaklaşık 700 yıllık meşe ağacının gölgesindeki kahvehanede şalvarı ve yemenisiyle, müşterilerine demlediği çayları servis ediyor. Müşteriler Sever'e, "Bizim Gız" diye sesleniyor.
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