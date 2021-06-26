Babasının evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

AYDIN Nazilli'de incir ağaçlarının bakımını yapmak için babasına ait olan Dereağzı Mahallesi'ndeki eve gelen evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Meray, ağaçların bakımını yaptıktan sonra evde dinlenmeye başladı. Bu sırada evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda her yeri saran alevleri fark eden Meray, bahçeye açılan kapıya doğru koşarken evin ahşap çatısı çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, Meray'ın ise içeride cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan Meray'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

KAZIM YÖRÜKCE