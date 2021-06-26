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Haberler Aydın Başkan Erol, Buharkent’e yeni bir lise kazandırdı

Başkan Erol, Buharkent’e yeni bir lise kazandırdı

Başkan Erol, Buharkent’e yeni bir lise kazandırdı

26.6.2021

BUHARKENT Belediyesi'nin kapalı pazaryeri ve otopark yapacağı okulun arsasına karşın, yapımını üstlendiği Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı. AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimizin iyi bir eğitim almasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

HİZMET YARIŞI
Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Lisesi'nin inşaatının tamamlanmasının ardından geçici kabulü yapıldı. Okul inşaatına karşılık Buharkent Belediyesi'nin kapalı pazaryeri ve otopark yapacağı eski İstiklal İlkokulu'nun arsası, kısa süre içinde belediyeye teslim edilecek. İlçeye hizmet etme yarışında olduğunu belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimizin iyi bir eğitim almasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyor, bu okuldan vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatların yetişmesini diliyoruz. İlçemize okulumuz hayırlı olsun" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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