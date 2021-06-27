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Haberler Aydın Aydın’a lojistik köy kuruluyor

’a lojistik köy kuruluyor

Aydın’a lojistik köy kuruluyor

27.6.2021

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'a lojistik köy kurulması için yer araştırıldığını söyledi. Vali Aksoy, "Aydın'ın tarımsal potansiyeli oldukça yüksek. Bununla ilgili lojistik köyü kurabilir miyiz, buna bakacağız. Fizibilite çalışması başlattık" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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