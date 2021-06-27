Aydın’a lojistik köy kuruluyor

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'a lojistik köy kurulması için yer araştırıldığını söyledi. Vali Aksoy, "Aydın'ın tarımsal potansiyeli oldukça yüksek. Bununla ilgili lojistik köyü kurabilir miyiz, buna bakacağız. Fizibilite çalışması başlattık" dedi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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