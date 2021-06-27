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Haberler Aydın Turistlerin minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

Turistlerin minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

Turistlerin minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

27.6.2021

AYDIN Söke'de Ukraynalı turistleri taşıyan Ali Rıza G. idaresindeki tur minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce orta refüje, ardından da karşı yönden gelen Enes Ö'nün kullandığı otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan iki yolcu ve minibüsteki 5 turist yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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