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Haberler Aydın Aydın’da uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı

’da uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı

’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapıla çalışmalarda 26 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli ise tutuklandı.

Aydın’da uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı
İHA

28.06.2021, 13:03

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 21 Haziran 2021- 27 Haziran 2021 tarihleri arasında 90 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 26 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı.

Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 807,76 gram Kubar Esrar, 44,08 gram Metamfetamin, 3,19 gram Sentetik Kannabinoid, 3,82 gram eroin, 4 bin 385 kök kenevir ve 11 adet ecstasy ele geçirildi.

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