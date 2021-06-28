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Haberler Aydın TKİP üyeleri villa baskınında yakalandı

TKİP üyeleri villa baskınında yakalandı

TKİP üyeleri villa baskınında yakalandı

28.6.2021

AYDIN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü TKİP üyesi olduğu belirlenen bazı örgüt üyelerinin Didim'de bir villada saklandıklarını belirledi. Özel harekat polisi ile villaya dün operasyon düzenledi. Aralarında örgütün Türkiye sorumlusunun da olduğu 3'ü üst düzey olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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