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Haberler Aydın Aydın’ın iki ilçesinde fuhuş operasyonu

’ın iki ilçesinde fuhuş operasyonu

’ın ve ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda biri bayan 4 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Aydın’ın iki ilçesinde fuhuş operasyonu
İHA

29.06.2021, 14:21

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği tarafından, Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde tuttukları evlerde taşıma yöntemiyle Fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik 1 aydır yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde sabah saatlerinde 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 1 i bayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 2' si yabancı uyruklu 10 bayan ve fuhuş yaptıkları tespit edilen 50 kişi olmak üzere toplam 64 şahsın işlemlerine Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği'nde devam edildiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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