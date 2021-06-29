Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp kaçtı

KUŞADASI Çevre yolunda talihsiz bir kaza meydana geldi. Bahçede oynarken topu yolu kaçan 12 yaşındaki A.F'ye topu almak için yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.F, yola savruldu. Çocuğa çarpan vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE