  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp kaçtı

Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp kaçtı

Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp kaçtı

29.6.2021

KUŞADASI Çevre yolunda talihsiz bir kaza meydana geldi. Bahçede oynarken topu yolu kaçan 12 yaşındaki A.F'ye topu almak için yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.F, yola savruldu. Çocuğa çarpan vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.