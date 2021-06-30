‘2021 sezonundan umutluyuz’

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, içinde bulunulan pandemi koşullarına rağmen, Temmuz ayı itibariyle hızlanması beklenen turizm sezonundan umutlu olduklarını dile getirdi. Akdoğan, "2021 sezonunda Haziran ayını kaybetmiş olsak da, 1 Temmuz'da başlayacak olan normalleşme süreciyle birlikte, Temmuz'dan itibaren aradaki açığı kapatarak geçen yıla göre daha iyi ve uzun bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Pandemide bu yıl daha tecrübeliyiz" dedi.

OLDUKÇA İYİ GİDİYOR

"Alınan önlemler ve aşılamanın hızlanmasıyla birlikte, ülkemizin yüksek risk grubu ülkeler kapsamından çıkması umutlarımızı daha da arttırdı" ifadelerini kullanan KUTO Başkanı Akdoğan, "Rus pazarının açılmasıyla, Rusya'dan ve diğer ülkelerden ilçemize güzel bir ilgi var. Almanya'dan talep patlaması yaşanıyor. Aynı zamanda iç pazarda da Kuşadası yoğun talep görüyor. Bu sezon, geçen yıla göre şimdiden oldukça iyi gidiyor. Bunun için de 2021 sezonundan turizmciler olarak umutluyuz. İlçemiz pandemi öncesi eski günlerine kavuşmak istiyor. Kuşadası'nda, sağlığımızla ilgili her türlü önlemimizi alarak konaklama, yeme-içme, eğlence, aktiviteler, çarşılarımızla ve her sektörümüzde misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" diye konuştu.

LİMANDA HAREKETLİLİK

Kuşadası'nın Türkiye'de turizmin başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Akdoğan, "İlçemiz koşullar ne olursa olsun, tarihi ve doğal güzellikleri, kruvaziyer limanı ve yakın çevresi ile iç ve dış pazarda her zaman popülerliğini koruyor. Ne yazık ki Kovid-19 nedeniyle kruvaziyer turizminin durma noktasına gelmesi limanımızı çok etkiledi, umarım en kısa sürede gemilerde de hareketlenme olur" görüşünü dile getirdi.

KUŞADASI GÜVERCİN'DEN GÜZELLİKLERİMİZİ TANIYIN

KUŞADASI Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası'nda yurt dışı ve yurt içinden gelecek misafirleri gerekli tüm önlemleri alarak alarak ağırlamaya hazır olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Misafirlerimizin de önlemlere uyarak Kuşadası'nın doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri içinde güvenli, sağlıklı bir tatil geçirmesi mümkün. Aynı zamanda Kuşadası Ticaret Odası olarak turizmin olmazsa olmazı tanıtıma çok önem veriyoruz. Biz Oda olarak Kuşadası ile ilgili tanıtım çalışmalarımıza, Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya sayfalarımızdan pandemi sürecinde de durmaksızın devam ettik. İç ve dış pazarda sponsorlu yayınlarımızla hem Kuşadası'nı tanıttık, hem de sağlık, hijyen ve önlemler konusunda vurgu yaptık." KUTO Başkanı Akdoğan, herkesi Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya sayfalarını takip ederek, Kuşadası'nın güzelliklerini tanımaya davet etti.

'TÜM ESNAFA, TACİRE BEREKET DİLİYORUM'

AKDOĞAN açıklamasının devamında şu görüşleri dile getirdi: "Kuşadası Ticaret Odası olarak üyelerimizin sesi olmaya, sorunlarını üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla hükümete ileterek çözüm noktasında çalışmaya pandemi sürecinde de devam ettik. Bizlerden giden talepler doğrultusunda pek çok tedbir ve destek hayata geçti. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye, üyelerimizin sesi olmaya devam ediyoruz. 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan normalleşme sürecinde, tüm esnaf ve tacire bereket ve en önemlisi sağlık diliyorum."