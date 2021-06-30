Güvenli ve konforlu tatilin simgesi KoruMar

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki KoruMar Hotel De Luxe ve İzmir'in Selçuk ilçesindeki KoruMar Ephesus Beach & SPA Resort otelleri Güvenli Turizm Sertifikası ile tatil sezonunda misafirlerini ağırlıyor. Ege Bölgesi'nin sembol otellerinden biri olan KoruMar Hotel De Luxe ve KoruMar Ephesus Beach & SPA Resort, yüzde 100 misafir memnuniyeti ile hizmet vermeye devam ediyor. Güvenli Turizm Sertifikası ile tatil sezonuna merhaba diyen iki otel, yerli ve yabancı turistlere güvenli ve konforlu tatil imkanı sunuyor.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

KoruMar Otelleri Genel Müdürü Tacettin Özden, dünyayı etkileyen korona virüs salgını ile ilgili geçen seneki önlemlerin bu sene de devam ettiğini söyledi. Turistlerin sağlığı için otellerinde tüm önlemlerin alındığını dile getiren Özden, "Havuz alanındaki şezlong ve genel mekanlardaki masa sandalyelerdeki sosyal mesafe düzenlemelerimiz devam ediyor. Açık büfede camların arkasındaki yemeklerin servisini aşçılarımız yapıyor. Tüm personelimiz misafirler ile temastayken maske takıyor. Personelimizin çoğu aşılandı. Aşılanma hızlı ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Normalleşme devam ettikçe, turizm sektöründe Temmuz ayından itibaren işlerin de daha artacağını umuyoruz" diye konuştu.

SADIK MİSAFİR PROFİLİ

Bu sürede kaliteden ödün vermeden hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Özden, "Misafir memnuniyetini aksatmadan, iyi hizmetimize aynı şekilde devam ediyoruz. Sunduğumuz hizmetin karşılığını evine memnun dönen ve tekrar tekrar KoruMar'a gelen sadık misafir profili ile alıyoruz. KoruMar Hotel De Luxe'de, otelin hizmete girdiği 1990 yılından beri 50-60 defa tatil yapan, yılda 3-4 kez gelen devamlı misafirlerimiz var. Çoğunluğunu Türk, Alman, Hollandalı, Belçikalı ve İngiliz misafirlerimizin oluşturduğu, birçok farklı milletten misafirlerimiz uyumlu bir armoni oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

'KONGRE TURİZMİ ALANINDA DA İDDİALIYIZ'

SELÇUK Pamucak sahilinde 2018 yaz sezonunda açılan KoruMar Ephesus Beach & SPA Resort'un 3. sezonunu geride bırakmak üzere olduğunu dile getiren KoruMar Otelleri Genel Müdürü Tacettin Özden, "Koru- Mar Ephesus Beach & SPA Resort 109 bin metrekarelik geniş bir alana kurulu. Aquaparkı, ferah yeşil alanları, uzun ve geniş kumsal plajı, 7 bin 500 metrekarelik alana yayılmış açık havuzları, 2 bin 500 metrekare büyüklüğünde SPA merkezi, spor alanları, konforlu ve ergonomik toplantı salonları ile hem ailelerin, hem gençlerin, hem de iş dünyasının tercih ettiği bir tesis olarak, bölge turizmine bilinen KoruMar kalitesiyle yeni ve farklı bir renk getirdi. Bu otelimiz şimdiden ciddi bir devamlı misafir portföyüne ulaştı. KoruMar Ephesus, Kongre & Toplantı sektöründe de iddialı bir otel. Son üç yılda ulusal ve uluslararası birçok organizasyona başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık" dedi.