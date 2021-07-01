250 kiloluk paletin altında kalarak öldü

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde, yapı markette kamyonundan mal indirirken, üzerine 250 kiloluk seramik yüklü palet düşen Ramazan Baş (53) yaşamını yitirdi. Yapı markete seramik taşıyan Ramazan Baş, önceki gün mal indirmek için kamyonunun kasa kapağını açtı. 250 kilogram ağırlığındaki palet, Baş'ın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Baş, paletin altından çıkarıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

■ İBRAHİM UZUN