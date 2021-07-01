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Haberler Aydın Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

’ın ve ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda biri bayan 4 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
İHA

01.07.2021, 18:28

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği tarafından, Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde tuttukları evlerde taşıma yöntemiyle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik 1 aydır yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 1 i bayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fuhuş yaptırılan 2' si yabancı uyruklu 10 bayan ve fuhuş yaptıkları tespit edilen 50 kişi olmak üzere toplam 64 şahsın işlemlerine Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği'nde devam edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G, M.B., ve M.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüpheliler fuhuşa teşvik, yer temini ve aracılık etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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